Attività di pesca abusiva di novellame di sarda (bianchetto) segnalate da diversi cittadini hanno consentito alla capitaneria di porto-guardia costiera di Porto Empedocle di sanzionare diversi pescatori.

In occasione di un intervento sono stati intercettati tre natanti, uno dei quali aveva ancora a bordo il prodotto ittico e gli attrezzi vietati (il cosiddetto sciabicone). A carico del pescatore abusivo è stata elevata una sanzione di 2.200 euro per detenzione e uso di reti e attrezzi vietati. I conduttori delle altre due imbarcazioni sono stati multati (con 1000 euro e 130 euro) per la mancanza dei documenti di bordo e per detenzione di attrezzi da pesca non consentiti. Un successivo intervento, nello stesso tratto di mare, ha permesso di intercettare un altro natante da diporto con un uomo intento a esercitare la pesca professionale senza licenza. Il pescato trovato a bordo e le reti sono state sequestrate. Al pescatore abusivo è stata elevata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per detenzione e uso di reti ed attrezzi professionali, in assenza di licenza.

Inoltre, grazie all'impiego di un drone, è stato possibile registrare l'attività di pesca illecita prima che il trasgressore, avvisato dell'arrivo della motovedetta, provasse a darsi alla fuga, abbandonando il costoso mezzo in mare che è stato tolto al pescatore professionista. Per lui anche una multa da 4.308 euro e l'applicazione di punti di penalità sulla licenza di pesca. Tutto il pescato posto sotto sequestro nel corso delle operazioni, giudicato idoneo all'ispezione sanitaria, è stato devoluto in beneficenza a enti caritatevoli.