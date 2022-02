Cinque persone sono rimaste ferite , una di queste in maniera grave, dopo che il calesse a bordo del quale stavano facendo una passeggiata in campagna, si è ribaltato . L'incidente si è verificato oggi pomeriggio a Caltanissetta, in contrada Furian a nelle vicinanze del borgo Prestianni .

Cinque persone sono rimaste ferite, una di queste in maniera grave, dopo che il calesse a bordo del quale stavano facendo una passeggiata in campagna, si è ribaltato. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio a Caltanissetta, in contrada Furiana nelle vicinanze del borgo Prestianni.

Il calesse trainato da un cavallo - con a bordo tre donne, un bambino di cinque anni e il cocchiere - si è ribaltato per causa che sono ancora in fase di accertamento. Sono stati gli stessi feriti a contattare i soccorsi. Dalla centrale operativa del 118 sono state inviate due ambulanze e l'elisoccorso.

A riportare le ferite più gravi una donna di 60 anni che, per la grave frattura, rischia l'amputazione del piede. Le altre due donne, una di 55 e l'altra di 65 anni, hanno riferito rispettivamente un trauma cranico non grave e diverse contusioni. Ferite non gravi per il cocchiere e per il bimbo che è già stato visitato da una pediatra. A intervenire sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta e la polizia.