Ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Pachino, al termine di una celere attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato una donna di 20 anni per il reato di truffa. La giovane aveva messo in vendita su una piattaforma social una stufa a pellet ma l’acquirente, che ha versato la somma di 413,60 euro, non ha mai ricevuto la merce acquistata.