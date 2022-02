Padre e figlio avrebbero aggredito un fotografo di un laboratorio fotografico , colpendolo con alcune lastre di legno trovate all'interno dell'esercizio commerciale. I carabinieri di Villafranca Tirrena hanno arrestato l'uomo per lesioni aggravate in concorso . Per il figlio, invece, che è stato solo denunciato, il giudice non ha ritenuto di dovere attuare alcun provvedimento restrittivo della sua libertà.

I militari sono intervenuti grazie alla segnalazione di un collega non in servizio. Gli atti di violenza sarebbero scaturiti per questioni di natura economica. Il fotografo è stato trasportato con l'ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Milazzo. Dopo essere stato visitato è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L'arrestato è ristretto nella propria abitazione in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.