«Un bonus temporaneo, che non copre il disagio abitativo attuale ma del 2020? Verrebbe da pensare a una mossa da campagna elettorale ». La provocazione di Carlo Colloca , docente di Sociologia dell'ambiente e del territorio dell'Università di Catania, intervistato a Direttora d'aria in onda su Radio Fantastica e Sestarete, riguarda l'annuncio della Regione Siciliana in merito al bonus affitto. La misura destinata alle fasce reddituali con Isee fino a 15mila euro annui che siano stati titolari di un contratto di locazione valido nel 2020. Per la misura che arriva due anni dopo l'anno di competenza a cui si applica, da lunedì si apriranno i termini di presentazione delle istanze. Queste ultime potranno essere presentate fino al 21 aprile.

«Allargando lo sguardo, l'obiettivo dovrebbe essere limitare l'assistenzialismo che genera ghetti - prosegue Colloca -, e creare invece comunità variegate per età, provenienza e condizione sociale, anche come luogo di dimora temporaneo -aggiunge - Magari progettati pensando anche alle caratteristiche climatiche ed energetiche del territorio, così da puntare all'autosostenibilità». Un welfare diverso ma possibile, quello proposto dal docente. «Secondo le stime dei nostri uffici - ha sottolineato l'assessore Marco Falcone - il Bonus affitti si rivolge a una platea potenziale di oltre 10mila beneficiari e i singoli aiuti potranno raggiungere anche i tremila euro su base annua per ciascun nucleo più fragile». Potranno accedere al contributo anche coloro che hanno subito perdite dovute all’emergenza Covid-19 nel periodo tra marzo e aprile 2020.