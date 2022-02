Un 23enne è finito in carcere a Ragusa , dopo avere aggredito i poliziotti che lo avevano rintracciato in quanto sospettato di avere rubato oggetti all'interno di una tabaccheria . L'ipotesi era fondata e, alla vista degli agenti, il giovane li ha colpiti causando una lesione al ginocchio a uno di loro. Per il poliziotto - i fatti risalgono a una settimana fa - i sanitari hanno disposto una prognosi di un mese.

Dagli accertamenti è emerso che il 23enne, prima del furto in tabaccheria, aveva rubato soldi in contanti, trovatigli addosso, da una comunità. Gli agenti gli hanno sequestrato anche un coltello. Il giudice per le indagini preliminari, convalidando l'arresto, ha disposto anche la misura cautelare in carcere.