Eventi in Sicilia

Venerdì, sabato e domenica: il fine settimana è arrivato.

Dedicarsi ad attività ricreative, alla famiglia, a quello che fa stare bene. Tra divano, aperitivi con gli amici e cene fuori, ritagliatevi uno spazio per partecipare ad un evento artistico, teatrale o dedicato alla salvaguardia dell’ambiente. E per gli appassionati della cucina, la rubrica di #whatsappinsicily ha riservato una manifestazione a cui partecipare anche per voi. Non perdetevi l’occasione di godervi il tempo libero nel migliore dei modi.

________________________________

• Pistì Snow Trophy

// 18, 19, 20 febbraio 2022

Piano Provenzana

Linguaglossa (CT)

Per informazioni consultare la pagina Facebook

________________________________

• Spettacolo “Gatta ci cova”

// 19 febbraio 2022 ore 17.30 e ore 21.00, 20 febbraio 2022 ore 17.30

Teatro Metropolitan

Catania, via Sant’Euplio, 21

Per informazioni chiamare allo 095322323

________________________________

• Diversamente Agata

// 20 febbraio 2022 dalle ore 9.00

Catania, piazza Duomo

Per informazioni inviare una mail a guidect.eventi@gmail.com

________________________________

• I maestri pupari Salamanca

// 20 febbraio 2022 dalle ore 11.00

Atelier Salamanca

Mascalucia (CT), via Magenta, 58

Per informazioni consultare il sito

_______________________________

• Palermo Manciataria

// 19 febbraio 2022 dalle ore 17.00

Palermo, piazza Marina

Per informazioni inviare una mail a esplorasitisicilia@gmail.com

________________________________

• Spettacolo “Ritorniamo a ridere”

// 19 febbraio 2022 ore 21.00 e 20 febbraio 2022 ore 18.00

Piccolo Teatro ai Biscottari

Palermo, via dei Biscottari, 27

Per informazioni chiamare al 3394515906

________________________________

• Escursione alle serre della pizzuta di pozzo Valle San Giorgio

// 20 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Serra della Pizzuta

Palermo, via Ernesto Basile, 55

Per informazioni consultare la pagina Facebook

________________________________

• Palermo Curtigghiara

// 20 febbraio 2022 ore 10.30

Piazza San Domenico

Palermo, piazza San Domenico

Per informazioni inviare una mail a esplorasitisicilia@gmail.com

________________________________

• Spettacolo “Operazione: vitti ‘na crozza”

// 19 e 20 febbraio 2022

Teatro Annibale

Messina, piazza Spirito Santo, 5

Per informazioni chiamare allo 0906406547

________________________________

• Spettacolo “Orizzonti Perduti”

// 19 febbraio 2022 ore 21.00

Teatro Garibaldi di Modica

Modica (RG), Corso Umberto I, 207

Per informazioni consultare il sito

________________________________

• Giornata Ecologica

// 20 febbraio 2022 dalle ore 9.00

Lega Navale Siracusa

Siracusa, piazzale Lepanto

Per informazioni consultare l’evento Facebook