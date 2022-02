Da un lato una compagnia Canadese Four Seasons , leader nella gestione di alberghi di lusso. Dall’altro l’Istituto d’Istruzione secondaria superiore Salvatore Pugliatti di Taormina , una scuola alberghiera che forgia i talenti di domani. Dalla dimensione internazionale a quella locale il passo è breve. Da quando il San Domenico Palace , Taormina, a Four Seasons Hotel, ha aperto le porte lo scorso 1 Luglio, ha potuto vantare un personale proveniente da tutto il mondo, ma soprattutto siciliano .

«Il vantaggio di lavorare in una compagnia come Four Seasons è quello di poter essere formati secondo i più alti standard di servizio e lusso in uso nei migliori alberghi del mondo pur valorizzando l’unicità e la tradizione locale», si legge in una nota. Così il 18 Febbraio sarà lanciato il primo di una serie di incontri che vedrà in quest’occasione anche la partecipazione del sindaco di Taormina, Mario Bolognari, e del general manager del San Domenico Palace, Lorenzo Maraviglia, seguito da altri sei incontri. Nel corso di queste sette lezioni sull’hotel management, gli alunni di quarta e quinta superiori incontreranno i direttori di ogni divisione del San Domenico Palace che presenteranno una panoramica delle migliori metodologie in uso nei loro reparti.

Tra i presenti anche lo chef siciliano Massimo Mantarro. «La nostra è una scuola tecnico-professionale, con due forti indirizzi di studio rivolti all''enogastronomia e al turismo. Direi che si sono incontrate due visioni - spiega il dirigente scolastico Luigi Napoli - La mia, che ho sempre creduto che non c'è crescita di un territorio se non se ne rendono partecipi e protagonisti i giovani, ed in questo caso gli studenti, e la visione e la lungimiranza della Four Seasons di Taormina».