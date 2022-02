Arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver estorto denaro al titolare di un esercizio commerciale di Scicli, in provincia di Ragusa. I militari di Modica sono intervenuti dopo la denuncia sporta dal proprietario, che ha raccontato come il 55enne di Scicli, colto in flagranza, avrebbe detto al commerciante di posare 500 euro in un sacchetto, all'interno di una cabina telefonica.