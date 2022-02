I carabinieri di Mazara del Vallo , in provincia di Trapani, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio Vito Puci , mazarese di 47 anni . L'uomo, già condannato in passato per reati legati al traffico di stupefacenti , era stato colpito nel mese di luglio da un sequestro di quasi 90mila euro.

I carabinieri di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio Vito Puci, mazarese di 47 anni. L'uomo, già condannato in passato per reati legati al traffico di stupefacenti, era stato colpito nel mese di luglio da un sequestro di quasi 90mila euro.

I carabinieri lo hanno fermato in contrada Archi dopo che l'uomo aveva recuperato uno zainetto lasciato tra le pietre di tufo in una strada dissestata. Nello zaino c'erano18 panetti di hashish. Durante un ulteriore controllo nelle sue abitazioni, sono stati sequestrati 1,8 chili di droga e circa 8.500 euro in contanti.