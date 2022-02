Giornata tranquilla in Assemblea regionale siciliana, con il parlamento che ha approvato le mozioni presentate da Partito democratico e Movimento 5 stelle con parere favorevole da parte del governo . Mozioni incentrate sull' aspetto sanitario del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in particolare sul personale precario utilizzato per far fronte all'emergenza Covid. Emergenza la cui graduale fine sarà scandita in un piano concertato tra Regione e conferenza Stato-Regioni con una serie di norme ponte che possano traghettare verso la normalità . Il parere favorevole espresso dal governo segna anche un cambio di rotta, dopo gli scetticismi espressi negli scorsi mesi.

«Serve la piena utilizzazione il personale sanitario e amministrativo che è stato impegnato nell’emergenza sanitaria - dice durante il suo intervento il capogruppo del Partito democratico Giuseppe Lupo - C'è bisogno di un orientamento chiaro e seguito da tutte le aziende sanitarie per l’attribuzione e per il valore del punteggio a chi ha svolto questo servizio». Lupo ha inoltre posto l'accento sulla necessità di porre attenzione sugli ospedali di provincia, da Petralia Sottana a Carini, passando per Corleone, molti dei quali in carenza cronaca di personale».

«Le carenze che ha l’ospedale di Petralia sono anzitutto legate al personale medico, non a quello infermieristico - precisa l'assessore alla Salute Ruggero Razza - che invece è in numero aderente al fabbisogno che era stato presentato. La criticità vera del complesso madonnina è relativa all’individuazione del personale medico». L'assessore precisa anche che in ambito dei fondi per il Pnrr, ci sono anche «iniziative su cui non c’è grande possibilità di intervento a causa del forte accentramento di governance dei ministeri di riferimento. Quelli che riguardano grandi apparecchiature, digitalizzazione e antisismico saranno interventi selezionati dagli organismi competenti e dalla segreteria di missione dell’Agenas».