Banda bassotti è il nome dell'operazione che ha portato in custodia cautelare in carcere quattro soggetti ritenuti responsabili di rapine, furti ed estorsioni. Gli uomini - di 52, 42, 41 e 35 anni - sono tutti già noti alle forze di polizia (due attualmente detenuti in carcere e uno agli arresti domiciliari). Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato che hanno messo in fila gli episodi avvenuti a Pachino , Noto , Rosolini (Siracusa) e Modica (Ragusa) nel periodo da luglio a settembre del 2019. Gli inquirenti hanno ricostruito undici episodi .

Durante i loro colpi, a danno di diversi supermercati, gli uomini hanno esternato una particolare pericolosità ed efferatezza, con l'utilizzo delle armi. Preoccupante è apparsa la ripetitività con cui venivano commessi i reati e il breve lasso di tempo tra un fatto episodio e l’altro. Fatti che hanno indotti gli inquirenti a pensare che, oltre a quelli emersi, ci fossero anche altri episodi non denunciati in un clima di omertà e assoggettamento delle vittime. È il caso dei ripetuti furti di mezzi, dietro cui sono emerse estorsioni compiute con il metodo del cavallo di ritorno. Così, gli investigatori sono arrivati a delineare il profilo di un gruppo criminale ben organizzato dedito principalmente a rapine, furti ed estorsioni. Rilevanti durante le indagini sono stati il tracciamento degli spostamenti degli indagati attraverso le telecamere delle varie zone in cui sono stati commessi i reati, ma anche le intercettazioni e i tabulati telefonici.

Ecco l'elenco dei reati contestati:

1. Rapina a Pachino nel supermercato Ard Discount di Via Mascagni il 21 luglio del 2019 con un bottino di 2000 euro;

2. Rapina a Rosolini nel supermercato Eurospinil 26 luglio del 2019 dove veniva sottratta la somma di 1500 euro;

3. Tentato furto di un’auto a Pachino nell'agosto del 2019;

4. Furto di un’Ape Piaggio a Modica nell'agosto del 2019;

5. Furto aggravato di attrezzi agricoli di ingente valore a Noto nell'agosto 2019;

6. Furto ed estorsione con cavallo di ritorno di un veicolo a Pachino nell'agosto del 2019;

7. Furto ed estorsione con cavallo di ritorno di un’auto a Pachino nell'agosto del 2019:

8. Furto aggravato di attrezzi agricoli che il proprietario aveva lasciato sul mezzo in attesa di svolgere i lavori di giardinaggio che gli erano stati commissionati a Marzamemi nell'agosto del 2019;

9. Furto aggravato dentro un casolare a Pachino nel mese di agosto del 2019;

10. Furto aggravato di un motore marino per imbarcazione a Marzamemi nell'agosto del 2019;

11. Tentato furto di un mezzo cingolato a Noto nell'agosto del 2019.