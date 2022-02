Dopo due archiviazioni, che rischiavano di fare passare la morte del 27enne siracusano Angelo De Simone come suicidio, lunedì 14 marzo è stata fissata l'udienza preliminare a carico di Giancarlo De Benedictis, detto Carlo 'a scecca. L'uomo rischia un processo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Secondo l'accusa non avrebbe agito da solo quel tardo pomeriggio del 16 febbraio del 2016 ma insieme a Luigi Cavarra, esponente del clan Bottaro-Attanasio morto nel 2018 dopo essere diventato un collaboratore di giustizia. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero Gaetano Bono, la gip Carmen Scapellato ha fissato la data dell'udienza preliminare al tribunale di Siracusa.

Sul banco degli imputati siederà, dunque, solo De Benedictis. Classe 1976, l'uomo è già detenuto nella casa circondariale di Ragusa perché condannato in primo e in secondo grado a 19 anni e quattro mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) nell'ambito del processo Bronx. Che prende il nome dalla zona nord del capoluogo aretuseo (la Mazzarrona) dove, secondo la ricostruzione dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catania, la cosca gestiva il traffico di droga all'ombra del clan Bottaro-Attanasio con tanto di vedette in cima ai palazzoni a controllare la situazione e l'eventuale presenza di forze dell'ordine.

Sarebbe stato lui, insieme a Cavarra, a uccidere il giovane simulando un suicidio a cui gli amici e i familiari - assistiti dall'avvocato David Buscemi - non hanno mai creduto anche perché sin da subito c'erano dei punti poco chiari, a partire dai lacci utilizzati e dal nodo alla marinara difficile da realizzare. Stando a quanto ricostruito finora, tra le 18.30 e le 19.45 del 16 febbraio di sei anni fa, «dopo averlo violentemente percosso in più parti del corpo tra cui testicoli e nuca, con un laccio lo appendevano per il collo a un gancio affisso su un architrave della sua abitazione», si legge nella richiesta di rinvio a giudizio. Così De Simone, padre di un bambino che all'epoca aveva quattro anni, viene trovato impiccato nella veranda della casa dove viveva insieme ai genitori in via Pasquale Sgandurra, nel quartiere Bosco Minniti. Per l'accusa i due avrebbero agito per futili motivi legati in particolare alla relazione affettiva che De Simone aveva avuto fino a pochi mesi prima e che aveva intenzione di riprendere con una donna legata anche a De Benedictis. Inoltre, ci sarebbe anche un movente economico: il mancato pagamento di una partita di cento grammi di cocaina che De Simone aveva preso da Cavarra.

Dopo una doppia archiviazione, il caso è stato riaperto nell'ottobre del 2019. Oltre alla riesumazione del cadavere per l'autopsia che ha mostrato lesioni (alla nuca, ai testicoli e al palato molle), fondamentali per le indagini sono state le testimonianze di due collaboratori di giustizia. Il primo a parlare di omicidio è stato Mattia Greco: due anni dopo i fatti, è lui a raccontare di avere saputo da altri detenuti che «Angelo De Simone era stato ucciso da Luigi Cavarra e Giancarlo De Benedictis che avevano inscenato un suicidio», si legge nei documenti. Parole non ritenute solide tanto che il pubblico ministero chiese l’archiviazione. «In assenza di elementi oggettivi che permettano - si legge nella richiesta fatta al gip - di profilare l’omicidio al posto del suicidio le voci correnti sulla responsabilità nell’omicidio non sono sufficienti a fondare qualsivoglia tipo di accusa e a continuare le indagini». Ma, oltre a Greco, c'è anche la testimonianza di un altro collaboratore di giustizia che ha raccontato che al momento dei fatti si trovava nella piazzetta del Bronx, a pochi passi da casa di De Simone. Ed è da lì che avrebbe visto uscire due uomini con le scarpe coperte con la plastica che si usa anche negli ospedali. Il testimone avrebbe anche riconosciuto De Benedictis in uno dei due.