Dopo quella dell'Etna dei giorni scorsi, è ripresa anche l'attività del cratere nord dello Stromboli. «Rientra nella normale attività di tipo stromboliano», riferisce a MeridioNews l'osservatorio Ingv di Catania. Secondo i vulcanologi, tra gli scenari attesi vi può essere «un'attività persistente di intensità ordinaria, accoppiata a all'attività di spattering». Ovvero quella derivante dal degassamento. «Quando la sorgente è alta è come se ribolisse - spiega l'Ingv al nostro giornale -, si creano delle bolle di gas e si verificano piccole esplosioni come nei laghi di lava ma - aggiunge -, il vulcnao sta solo continuando la sua normale attività».