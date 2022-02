Morto a 37 anni sul tratto della Strada statale 113 che collega Falcone a Oliveri, in provincia di Messina. Per Alessio Terranova non c'è stato nulla da fare: secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dai vigili del fuoco l'auto su cui, nelle prime ore del mattino, viaggiava Terranova avrebbe urtato contro un guardrail per poi schiantarsi contro un pilastro, all'altezza di un ponte che collega le due località . Al momento dell'incidente a bordo dell'auto con Terranova viaggiava un amico dell'uomo, che adesso si trova in codice rosso all'ospedale di Milazzo. Terranova aveva partecipato al gruppo di chef di Casa Sanremo.

A esprimere il proprio cordoglio è stato Antonio Genovese, sindaco di Falcone, che su Facebook ha ricordato lo chef. «In meno di una settimana dall'immensa soddisfazione professionale di Sanremo, a farci gioire con te e per te, ci lasci distrutti e smarriti a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita - ha commentato il sindaco - Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale. Oggi è un giorno di immenso dolore per tutta la comunità di Falcone. A tutti noi mancherà il tuo sorriso, la tua allegria, la tua immensa simpatia e la tua sincera amicizia. Ti ricorderemo sempre con affetto. Che la terra ti sia lieve»