Un 48enne di Avola (in provincia di Siracusa) sottoposto al regime degli arresti domiciliari è stato sorpreso all'interno di un esercizio commerciale a rubare liquori. L'uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia per i reati di evasione e furto.

Durante un controllo effettuato dai poliziotti, l'uomo non si trovava all'interno della sua abitazione, come previsto dall'8 febbraio. Giorno in cui per lui la misura dell'obbligo di dimora si era aggravata in arresti domiciliari. Al termine delle incombenze di legge, il 48enne è stato portato in carcere in attesa del riso.