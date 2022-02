Eventi per un weekend tra natura e arte

Le belle giornate che caratterizzano il clima della Sicilia ci fa venire voglia di mettere da parte plaid e cioccolate calde per dedicarsi alle cose che amiamo di più.

Le belle giornate che caratterizzano il clima della Sicilia ci fa venire voglia di mettere da parte plaid e cioccolate calde per dedicarsi alle cose che amiamo di più.

Una passeggiata in montagna, in riva al mare, alla scoperta di palazzi antichi oppure una visita ai musei più importanti della città. Sono tante le cose a cui possiamo concederci questo fine settimana, la rubrica #whatsappinSicily ha selezionato alcuni eventi a cui partecipare, ideali anche per tutta la famiglia.

___________________________

• Spettacolo "Alza la voce"

// Fino al 13 febbraio 2022 ore 21.00

Teatro Angelo Musco

Catania, via Umberto I, 312

Per informazioni chiamare allo 0952289426

___________________________

• Etna Trekking

// 12 febbraio 2022 dalle ore 9.30

Piazza Belvedere

Milo, piazza Belvedere

Per informazioni chiamare al 3928079089

___________________________

• La pittura su tavola

// 13 febbraio 2022 alle ore 10.30

Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena

Catania, piazza Dante Alighieri, 32

Per informazioni chiamare al 3349242464

___________________________

• Cappella Bonajuto

// 13 febbraio 2022 dalle ore 11.00

Cappella Bonajuto

Catania, via Bonajuto, 11

Per informazioni consultare il sito

___________________________

• Spettacolo sulla “Barunissa di Carini”

// 12 e 13 febbraio 2022 ore 18.00 e ore 21.00

Spazio Share

Palermo, via delle Alpi, 11

Per informazioni chiamare al 3896446669

___________________________

• Alla scoperta di Palazzo Drago

// 13 febbraio 2022 ore 17.00, 18.00, 19.20, 20.40 e 21.20

Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba

Palermo, via Vittorio Emanuele, 382

Per informazioni inviare una mail al seguente indirizzo: eventi@terradamare.org

___________________________

• Firma copie Jonathan Fiorentino

// 13 febbraio 2022 ore 17.30

Libreria Macaione

Palermo, via Marchese di Villabianca, 102

Per informazioni chiamare allo 0916257426

___________________________

• Spettacolo “Fratelli ma non troppo”

// 13 febbraio 2022 ore 21.00

Teatro Golden

Palermo, via Terrasanta, 60

Per informazioni chiamare allo 0916264702

___________________________

• Omaggio a Morricone

// 12 febbraio 2022 ore 21.00

Teatro Mandanici

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), vicolo IV Diogene, 6

Per informazioni consultare la pagina Facebook

___________________________

• Monte Finocchito

// 6 febbraio 2022 dalle 9.00

Agriturismo “La Perciata”

Siracusa, str. Spinagallo, 77

Per informazioni chiamare al 3288857092

___________________________

• Alla scoperta della necropoli preistorica di Castelluccio

// 6 febbraio 2022 dalle ore 9.30

Castelluccio Noto (SR)

Per informazioni mandare una mail a info@hermes-sicily.com