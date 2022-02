Alimenti in cattivo stato di conservazione all'interno di un salumificio in provincia di Messina. Per questo i carabinieri del reparto tutela agroalimentare hanno denunciato i due responsabili. Sempre nel Messinese, durante le ispezioni sono state riscontrate irregolarità in diversi salumifici, prosciuttifici e macellerie. In particolare per quanto riguarda la mancata indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza delle carni suine trasformate.