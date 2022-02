Un furto all'interno di un negozio dove è stato scoperto dal titolare . Da qui sono iniziati i fatti che hanno portato all' arresto di un 38enne di Trapani che, una volta aggredito il proprietario, si è scagliato anche contro i poliziotti. Per lui sono scattati i domiciliari, ma subito dopo l'arresto è stato portato in ospedale per alcuni problemi respirator i . Ma anche qui l'uomo non ha avuto pace, decidendo di scappare dal nosocomio.

In un primo momento irreperibile, il 38enne è stato individuato dalla polizia dopo alcuni appostamenti mentre passeggiava per le vie del centro della città. Una volta bloccato dagli agenti, l'uomo ha provato a porre resistenza e a strattonare i poliziotti, che però sono riusciti a bloccarlo. Per lui si sono così aperte le porte del carcere ed è stato inoltre denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sono al vaglio degli investigatori alcuni ulteriori episodi criminosi in cui il trentottenne pregiudicato potrebbe essere coinvolto.