Un 23enne di Modica (nel Ragusano) è stato arrestato dai carabinieri di Noto perché, dopo una serata passata con amici in un locale di Pachino (in provincia di Siracusa) si sarebbe introdotto nel giardino della casa della sua ex fidanzata e avrebbe aggredito sia lei che due amiche della ragazza. Grazie all'intervento di altre persone presenti e dei militari, sono state solo lievi le ferite riportate dalle vittime dell'aggressione.