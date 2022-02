Dopo trent’anni di attesa, sono stati aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza del centro storico di Ciminna, nel Palermitano. L'intervento di consolidamento dell’area sarà realizzato dal Consorzio Stabile Contrat Scarl di Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), che si è aggiudicato il bando con un ribasso del 30,2 per cento, per un importo complessivo di un milione e 150mila euro.