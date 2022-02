Oltre quattromila mascherine Ffp2 per bambini con marcatura della comunità europea non conforme sono state sequestrate a Caltanissetta dalla guardia di finanza. Una persona è stata indagata . I dispositivi, ingannevolmente pubblicizzati come pediatrici, sono stati scoperti in un negozio pronti per essere immessi sul mercato in frode al commercio, in assenza della documentazione attestante il superamento dei prescritti test di laboratorio.

Oltre quattromila mascherine Ffp2 per bambini con marcatura della comunità europea non conforme sono state sequestrate a Caltanissetta dalla guardia di finanza. Una persona è stata indagata. I dispositivi, ingannevolmente pubblicizzati come pediatrici, sono stati scoperti in un negozio pronti per essere immessi sul mercato in frode al commercio, in assenza della documentazione attestante il superamento dei prescritti test di laboratorio.

Nell'esercizio commerciale le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro probatorio d'urgenza 4150 mascherine che, spiegano dal comando provinciale, «sembrerebbero prive dei requisiti previsti per l'apposizione del marchio CE, destinate alla vendita come dispositivo di protezione pediatrico, immesse in commercio in circostanze tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione di acquistare un prodotto certificato da destinare ai bambini».