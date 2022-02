Avrebbe scippato due anziane nella stessa mattina a Siracusa e poi sarebbe andato a giocarsi i soldi in un centro scommesse. Il 38enne siracusano, già pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia perché ritenuto responsabile dei due episodi di furto con strappo ai danni di due donne ultraottantenni.

I poliziotti della squadra mobile sono stati allertati da alcuni cittadini che avevano soccorso una signora, vittima di uno scippo. Alcuni testimoni hanno raccontato di un giovane che si è avvicinato a un’anziana donna e, con la scusa di chiedere una sigaretta, le avrebbe afferrato la borsa che aveva a tracolla e, nonostante la resistenza opposta dalla vittima, l'avrebbe trascinata fino a farla cadere a terra. L'uomo è poi fuggito a bordo della propria auto. Nel corso delle ricerche è arrivata la segnalazione di un secondo scippo, con la stessa identica dinamica, nella zona di viale Santa Panagia. Un’anziana signora sarebbe stata adocchiata da un giovane che le avrebbe strappato la borsa. Nonostante la vittima si fosse aggrappata allo sportello del veicolo, l'uomo è partito facendola cadere a terra fino a farle mollare la presa.

I poliziotti hanno individuato l’auto e l’uomo appena sceso che stava entrando in un sala scommesse. In macchina è stata trovata parte delle refurtiva, a eccezione del denaro che l’uomo aveva già speso o era riuscito a occultare. Il 38enne, già più volte condannato con sentenze definitive per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e portato in una casa di reclusione nelle provincia di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria.