Sequestrato un centro ippico in contrada Calandra a Canicattì, in provincia di Agrigento. Per l'operazione sono stati impegnati, per l'intera giornata di ieri, i carabinieri della locale compagnia, 50 militari inviati dal comando provinciale, quelli del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo e del centro anticrimine natura di Agrigento.