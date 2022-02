Era diventato un caso letterario quando gli studiosi scoprirono sei anni fa che Carmelo Campanella , un contadino di Ragusa, scriveva storie popolari , canzoni e poesie quasi tutte in dialetto siciliano usando come papiri sacchi di carta per mangime . Campanella ha continuato a scrivere fino fino alla fine. È morto a 90 anni lasciando un ricco patrimonio di cultura popolare.

Era diventato un caso letterario quando gli studiosi scoprirono sei anni fa che Carmelo Campanella, un contadino di Ragusa, scriveva storie popolari, canzoni e poesie quasi tutte in dialetto siciliano usando come papiri sacchi di carta per mangime. Campanella ha continuato a scrivere fino fino alla fine. È morto a 90 anni lasciando un ricco patrimonio di cultura popolare.

Campanella aveva cominciato per caso a scrivere i suoi racconti sui sacchi di carta ruvida perché non aveva a portata di mano carta comune. In questi anni, non aveva mai abbandonato la sua vocazione scoprendo altre tecniche e altri strumenti come la macchina da scrivere e il computer. «Ci mancherà - dice la storica storica Chiara Ottaviano che aveva raccolto e pubblicato alcuni testi nelle pagine Facebook dell'Archivio degli Iblei - La sua passione nel raccontare la sua vita e il suo tempo, quello del duro lavoro e della vita quotidiana, con le sue povertà e difficoltà. Il suo mondo interiore - conclude - era animato da una profonda e incrollabile fede e alimentato dalla memoria dell'esperienza di chi l'aveva preceduto».