È stata sospesa per 30 giorni l'attività dell'Eurobar a Canicattini Bagni. I militari hanno notificato il provvedimento al titolare dell'esercizio che a novembre è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti che sarebbero state distribuite direttamente al bancone. Il bar, che si trova in via Vittorio Emanuele ad appena cento metri di distanza dalla caserma dei carabinieri, era diventato da diverso tempo ritrovo di pregiudicati e assuntori di stupefacenti.

Il titolare è lo stesso che a ottobre era stato denunciato perché, insieme a gelati e granite, con il furgone frigo avrebbe venduto in giro per il paese del Siracusano anche droga attirando l'attenzione dei clienti con musica a tutto volume. Sul mezzo in scarsissime condizioni igienico-sanitarie, tra i gelati i militari avevano trovato dell'hashish. Durante la perquisizione all'interno del bar (anche questo in condizioni igieniche scarse al punto che i Nas hanno elevato sanzioni per 4000 euro), i carabinieri avevano trovato altra droga nascosta in un sacco di farina.