I carabinieri della stazione di Canicattini Bagni hanno arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, un 28enne già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, alla guida di un'auto di grossa cilindrata, non si è fermato all’alt intimato dalla pattuglia che stava effettuando un controllo alla circolazione stradale, provando a dileguarsi per le vie cittadine.