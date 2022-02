Trenta dosi di marijuana , 21 dosi di cocaina e una dose di crack . È quanto gli agenti delle volanti hanno trovato ieri a Siracusa, in via Santi Amato (nel quartiere di Santa Panagia) dove hanno notato un 19enne che, con fare sospetto, cercava tra le sterpaglie .

Insospettiti, i poliziotti sono scesi per un controllo e hanno trovato le dosi dei diversi tipi di sostanze stupefacenti già confezionate e pronte per essere vendute. Il 19enne è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. In tasca, il giovane aveva 40 euro in contanti che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio.