Benvenuto Febbraio

Il weekend è fatto per dormire, mangiare, divertirsi.

Ripetere per 48 ore e il lunedì non avrà poi così un brutto impatto. Dedicatevi al tempo libero, sfruttando le giornate di riposo e allontanando i pensieri che vi possono causare stress. La stanchezza si fa sentire meno se tra questa sera, sabato e domenica, uscite di casa per concedervi un evento a scelta tra quelli proposti dalla rubrica #whatsappinsicily.

______________________________________

• Agatha on the road

// Fino al 4 marzo 2022

Gam - Galleria d’arte moderna

Catania, via Castello Ursino, 26

Per informazioni consultare chiamare allo 0957428008

______________________________________

• Tour esoterico da Iside a Sant’Agata

// 5 febbraio 2022 dalle ore 18.00

Itinerante - Catania

Per informazioni consultare l’evento Facebook

______________________________________

• Spettacolo “La passione di Agata”

// 5 febbraio 2022 dalle ore 21.00

Piccolo Teatro della Città di Catania

Catania, via Federico Ciccaglione, 29

Per informazioni chiamare allo 095530153 oppure allo 095531018

______________________________________

• Catania Sotterranea

// 6 febbraio 2022 dalle ore 17.00

Itinerante

Catania

Per informazioni consultare l’evento Facebook

______________________________________

• Morricone stories

// 4 e 5 febbraio 2022 ore 19.00 e ore 21.30

Real Teatro Santa Cecilia

Palermo, Via Piccola del Teatro San Cecilia, 5

Per informazioni chiamare al 3347391972

______________________________________

• Palermo Manciataria

// 5 febbraio 2022 ore 17.30

Piazza Marina

Palermo, piazza Marina

Per informazioni consultare l’evento Facebook

______________________________________

• Baglioni e Dalla: doppio omaggio al cantautorato italiano

// 5 febbraio 2022 ore 21.30

San Lorenzo Mercato

Palermo, via San Lorenzo, 288

Per informazioni consultare il sito

______________________________________

• Palermo Curtigghiara

// 6 febbraio 2022 dalle ore 10.30

Porta Nuova

Palermo, via Vittorio Emanuele, 475

Per informazioni consultare l’evento Facebook

______________________________________

• Il Mare d’inverno

// 6 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle 13.00

Spiaggia di Torre Faro

Torre Faro (ME), via Fortino

Per informazioni consultare il sito

______________________________________

• Monte Finocchito

// 6 febbraio 2022 dalle 9.00

Agriturismo “La Perciata”

Siracusa, str. Spinagallo, 77

Per informazioni chiamare al 3288857092

______________________________________

• Alla scoperta della necropoli preistorica di Castelluccio

// 6 febbraio 2022 dalle ore 9.30

Castelluccio - Noto (SR)

Per informazioni mandare una mail a info@hermes-sicily.com