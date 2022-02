Tornano le corse su strada in Sicilia dopo alcune settimane segnate dall'annullamento delle competizioni per l'emergenza da Covid-19 . Domenica scorsa in scena a Messina il trofeo organizzato dalla società podistica locale nell'ambito del Grand Prix Sicilia. La gara, lunga dieci chilometri e ricavata all'interno di un percorso in via Garibaldi da coprire quattro volte, è stata vinta in maniera autorevole da Luigi Spinali , tesserato per la Monti Rossi Nicolosi . Per Spinali, al rientro alle competizioni dopo un lungo periodo di assenza, il tempo finale è stato di 32 minuti e 21 secondi. Dietro di lui Nicola Mazzara (Universitas Palermo) e Corrado Mortillaro (Podistica Messina), rispettivamente in 32 minuti e 51 secondi e 33 minuti e 16 secondi.

«Tenevo molto a questa gara ed ero consapevole di avere lavorato duramente nel corso degli allenamenti quotidiani, seguendo la programmazione del mio allenatore Enrico Pafumi, che ringrazio - commenta Spinali dopo la fatica - Ho impostato da subito un ritmo regolare per poi incrementarlo in modo da prendere vantaggio sugli avversari. Adesso è tempo di recuperare le energie e subito dopo riprendere a lavorare per i prossimi appuntamenti stagionali. Ringrazio la dirigenza della mia nuova società e tutti i miei compagni di squadra, oltre agli amici che hanno tifato per me lungo il percorso». Tra le donne la prima a tagliare il traguardo, tempo di 41 minuti e 1 un secondo, è stata Nadiya Sukharyna della A.S. Dil. Torrebianca. Secondo e terzo gradino del podio per Maria Virginia Salemi e Anne Valerie Woodland, entrambe della Podistica Messina.