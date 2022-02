Una lite che poi si è tramutata in una pesante minaccia finita con i colpi di pistola. È quanto successo a Noto, in provincia di Siracusa, dove due ragazzi di 25 e 17 anni sono stati denunciati per minacce aggravate. Tutto è iniziato con una lite che i due avevano scatenato con un giovane di 16 anni a cui era stata rubata la targhetta del motorino di sua proprietà. Il nonno della vittima del furto, una volta essersi accorto della lite, aveva provato ad allontanare i due, che però. subito dopo, si sono avvicinati all'abitazione dell'uomo esplodendo due colpi di pistola per poi dileguarsi.