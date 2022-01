Un 61enne è morto, colto da un malore, in via Catalano, a Trapani: i sanitari hanno cercato di soccorrerlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Per questo motivo i parenti si sarebbero scatenati contro l'ambulanza, mandando in frantumi il parabrezza e danneggiando i vetri del mezzo. «È l'ennesimo episodio di incomprensibile violenza - affermano dal Mud 118, sigla che assiste i dipendenti - Prestiamo servizio e veniamo aggrediti. Pur comprendendo il dolore dei familiari, non si possono accettare simili atti, che condanniamo con forza. Ci sentiamo come urlatori nella valle dell'eco».