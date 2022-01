Per il secondo anno consecutivo il messinese Giuseppe Arena sarà il pasticciere ufficiale di Casa Sanremo . «La prelibatezza che li ha conquistati ha lasciato il segno e mi ha fatto confermare anche per quest'anno - ha raccontato Arena ai microfoni di Radio Fantastica durante la trasmissione Tuttapposto - sono stati i cannoli siciliani che, appena arrivato, ho preparato sul momento. Tutti li avevano visti sempre e solo esposti ma mai avevano assistito alla preparazione ». La croccantezza della crosta e la bontà della ricotta e delle creme al pistacchio e al cioccolato sono state apprezzate al punto che per questa edizione al pasticciere messinese sarà affidata la realizzazione della mega-torta per la giornata inaugurale del festival di Sanremo .

Per il secondo anno consecutivo il messinese Giuseppe Arena sarà il pasticciere ufficiale di Casa Sanremo. «La prelibatezza che li ha conquistati ha lasciato il segno e mi ha fatto confermare anche per quest'anno - ha raccontato Arena ai microfoni di Radio Fantastica durante la trasmissione Tuttapposto - sono stati i cannoli siciliani che, appena arrivato, ho preparato sul momento. Tutti li avevano visti sempre e solo esposti ma mai avevano assistito alla preparazione». La croccantezza della crosta e la bontà della ricotta e delle creme al pistacchio e al cioccolato sono state apprezzate al punto che per questa edizione al pasticciere messinese sarà affidata la realizzazione della mega-torta per la giornata inaugurale del festival di Sanremo.

«Peserà dai 30 ai 50 chili - ha rivelato Arena - Sono stato subito contento di essere stato coinvolto per la preparazione di quello che sarà il dolce ufficiale dell'inaugurazione». L'idea è quella di un connubio tra i gusti siciliani e quelli sanremesi. «La torta sarà composta da un pan di Spagna aromatizzato con un'infusione di petali di rosa ligure di Sanremo - ha spiegato Arena - con del pistacchio di Bronte e sarà adornata con della crema di agrumi, in particolare un mix di arance e mandarini siciliani. Cercherò - ha assicurato - di arrivare alla perfezione in tutto».

Un'aspirazione per cui il pasticciere si allena da anni nel suo bar-gelateria nel quartiere Ganzirri di Messina dove si possono assaggiare 24 gusti di gelato e tra i 16 e i 18 (dipende dalla stagione) gusti di granite. «Il mio cavallo di battaglia e la mia punta di diamante è la granita al mandarino - ha raccontato Arena - perché la materia prima non solo è totalmente siciliana ma è raccolta dagli agricoltori qui della zona». E, tra questi, ce n'è uno speciale che fornisce ad Arena i frutti davvero a chilometro zero. «In quella granita - ha concluso il pasticciere - utilizzo anche i frutti che mi porta mio suocero che li raccoglie direttamente nel suo terreno».