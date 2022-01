Una persona è rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto che è avvenuto sulla statale 115 Sud occidentale sicula , nel territorio di Gela (Caltanissetta). La strada al momento è chiusa al traffico in prossimità del chilometro 281,100 a Gela.

Una persona è rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto che è avvenuto sulla statale 115 Sud occidentale sicula, nel territorio di Gela (Caltanissetta). La strada al momento è chiusa al traffico in prossimità del chilometro 281,100 a Gela.

Le cause dell'incidente tra le due macchine sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è già intervenuto il personale dell'Anas per la gestione della viabilità.