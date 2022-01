Due capannoni sono andati a fuoco la notte scorsa a Barcellona Pozzo di Gotto , in provincia di Messina. I due immobili si trovano in via Enna . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno finito di spegnere le fiamme in mattinata.

«Grazie al tempestivo intervento dei pomperi sono state messe in sicurezza anche alcune bombole di ossigeno e acetilene, scongiurando ulteriori danni», si legge in una nota. L'area è stata posta in sicurezza, sul posto vigili urbani e carabinieri.