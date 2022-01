Due arresti per droga a Priolo Gargallo . A eseguirli la polizia del locale commissariato nel corso di attività di contrasto alla vendita di stupefacenti in città. I due giovani, fratelli, sono stati individuati in via Reno . A insospettire gli agenti è stato l'atteggiamento assunto alla vista delle forze dell'ordine.

A bordo di un ciclomotore, non si sono fermati all'alt della polizia, per poi poco dopo gettare due involucri contenenti cocaina. I due sono stati però raggiunti e bloccati. La perquisizione, a quel punto, è stata estesa anche nell'abitazione del padre, da dove erano usciti poco prima.

All'interno dell'immobile sono stati trovati 15mila euro in contanti e un coltello per il taglio della droga. In totale sono stati sequestrati 119 grammi di cocaina e otto di hashish. I due fratelli sono stati portati in carcere.