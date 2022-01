Quando gli agenti sono andati a casa sua per la visita di controllo, hanno notato un forte odore e l'uomo in evidente stato di agitazione . Così, dopo la perquisizione, è scattato l'arresto per un 34enne di Siracusa .

Quando gli agenti sono andati a casa sua per la visita di controllo, hanno notato un forte odore e l'uomo in evidente stato di agitazione. Così, dopo la perquisizione, è scattato l'arresto per un 34enne di Siracusa.

Nell'abitazione in cui scontava la misura cautelare sono state trovate, infatti, 20 dosi di cocaina, 115 dosi di crack e 214 dosi di hashish. L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.