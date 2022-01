No al proscioglimento della giudice Maria Angioni nel processo per false informazioni al pubblico ministero legato a quanto raccontato dalla magistrata in merito al giallo della sparizione di Denise Pipitone . A rigettare la richiesta, che era arrivata dalla procura di Marsala, è stato il giudice di Marsala. Angioni è intervenuta con una lunga memoria in cui ha tentato di chiarire quanto accaduto l'anno scorso: a maggio era stata ascoltata dalla procura parlando di possibili falle nelle indagini sulla scomparsa della bambina; fatti ritenuti falsi e che le sono costati l'imputazione.

Oggi Angioni ha detto di essere stata condizionata da falsi ricordi e di essersene accorta una volta visionati i documenti dell'indagine. Ciò è bastato alla procura per chiedere il proscioglimento ma la giudice Giuseppina Montericcio ha deciso diversamente. Per quest'ultima, infatti, le parole di Angioni non equivalgono a una ritrattazione delle accuse e dunque il processo va avanti. L'anno scorso la magistata Angioni aveva affermato di essere sicura che Denise Pipitone sia viva e abbia una famiglia.