A Pachino (nel Siracusano) i titolari di due bar avevano installato dei videogiochi non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa vigente. Per questo gli agenti del commissariato, insieme al personale dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 40mila euro.

Le irregolarità sono state notate dai poliziotti durante controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali della cittadina del Siracusano. Gli agenti hanno multato i proprietari (20mila euro ciascuno) per avere violato alcune norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). In particolare, i videogiochi erano sprovvisti del codice identificativo e del nullaosta di messa in esercizio che deve essere rilasciato dall’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.