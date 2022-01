Monkey Mule: mix tra presente e passato

Sperimentare gusti nuovi , in armonia con le tendenze del momento per far sì che il drink sia universale, cioè che venga apprezzato da diversi palati e quotato nel mondo dei cocktail. Oggi, le innovazioni nel mondo della mixology sono all’ordine del giorno, e per il bartender e patron del Circus Cocktail Bar sito a Catania, Giovanni Torre, è una sfida continua, saperne in pratica, sempre una più del diavolo.

Sperimentare gusti nuovi, in armonia con le tendenze del momento per far sì che il drink sia universale, cioè che venga apprezzato da diversi palati e quotato nel mondo dei cocktail. Oggi, le innovazioni nel mondo della mixology sono all’ordine del giorno, e per il bartender e patron del Circus Cocktail Bar sito a Catania, Giovanni Torre, è una sfida continua, saperne in pratica, sempre una più del diavolo.

Ad esempio, da una rivisitazione del classico Moscow Mule nasce il Monkey Mule: un cocktail classificato tra i 30 migliori drink d’Italia e arrivato in finale al contest Baritalia 2019 (organizzato da Redazione Bargiornale). Best seller del primo menu del Circus Cocktail Bar e protagonista delle nuove proposte, in uscita il prossimo mese.

Ecco gli ingredienti:

• Vodka al burro d'arachidi

• Lime

• Banana

• Ginger beer

Un tris di sapori per creare un sapore unico, dissetante e armonico.