Un 59enne è stato arrestato a Tortorici con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato denunciato dalla madre che ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita. Il 59enne è stato trovato in stato di alterazione psicofisica, mentre per la donna è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari in seguito alle escoriazioni riportate.

Un 59enne è stato arrestato a Tortorici con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato denunciato dalla madre che ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita. Il 59enne è stato trovato in stato di alterazione psicofisica, mentre per la donna è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari in seguito alle escoriazioni riportate.

I carabinieri hanno ricostruito una storia di vessazioni nei confronti della madre. Per questo il 59enne è stato arrestato e condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida al tribunale di Patti.