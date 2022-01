Sono state eseguite alcune perquisizioni nelle aree rurali del paese. Le operazioni condotte dai carabinieri di Solarino, hanno portato al l’arresto in flagranza di un noto pregiudicato 58enne , il quale è stato trovato in possesso diversi involucri contenenti diverse tipologie e quantità di stupefacenti. Si tratta di 24 grammi di cocaina , 54 di hashish e 26 di marijuana , tutto astutamente occultato tra gli animali di una stalla di sua proprietà .

Sono state eseguite alcune perquisizioni nelle aree rurali del paese. Le operazioni condotte dai carabinieri di Solarino, hanno portato al l’arresto in flagranza di un noto pregiudicato 58enne, il quale è stato trovato in possesso diversi involucri contenenti diverse tipologie e quantità di stupefacenti. Si tratta di 24 grammi di cocaina, 54 di hashish e 26 di marijuana, tutto astutamente occultato tra gli animali di una stalla di sua proprietà.

Le unità cinofile, addestrate anche nel ritrovamento di armi ed esplosivi, hanno permesso di rinvenire e sequestrare una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa con caricatore pieno e inserito e 47 proiettili. L'arma verrà inviata al Reparto investigazioni scientifiche di Messina per verificare l’eventuale utilizzo in episodi criminosi. L'arrestato, che percepiva il reddito di cittadinanza, dopo la revoca del beneficio è stato trasferito in carcere.