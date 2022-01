Una condanna a quattro anni di carcere è stata chiesta dalla pm Francesca Urbani per Nunzia Bivona. La sindacalista palermitana imputata nel processo con il rito abbreviato scaturito dall'operazione della guardia di finanza A shot of money. Un'inchiesta relativa a delle estorsioni in busta paga che, secondo l'accusa, sarebbero state commesse fino all'inizio del 2019, ai danni di diversi dipendenti Conad di Trapani quando era gestito dalla società L'Arcipelago.