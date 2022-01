È stato sottoscritto oggi all'Aran Sicilia il nuovo Contratto collettivo di lavoro dei dirigenti della Regione Siciliana. «Finalmente», è il commento a caldo della Cisl Fp Sicilia. «Abbiamo sanato un'ingiustizia che durava da più di 16 anni e che mortificava la dignità professionale di un'intera categoria di lavoratori, unica in tutta la pubblica amministrazione italiana a scontare un ritardo così grave nel rinnovo delle condizioni economiche e giuridiche», dicono Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, il responsabile della dirigenza, Paolo Luparello, e il responsabile dei dipendenti regionali, Fabrizio Lercara.

«Il nostro lavoro ovviamente non finisce qui - precisano i sindacalisti della Cisl -. Ora vigileremo affinché si proceda speditamente con la necessaria e improcrastinabile riclassificazione di tutto il personale regionale, un obiettivo divenuto ancora più urgente dopo la cancellazione della riserva per gli interni nei bandi di concorso pubblicati dalla Regione in Gurs lo scorso 29 dicembre - aggiunge - Se non otterremo riscontri nel breve periodo, non esiteremo a proclamare lo stato di agitazione».

Il ruolo centrale della pubblica amministrazione per la ripresa post-Covid della Sicilia «non può essere sottovalutato - conclude il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio -. Chiediamo al governo regionale che si attivi immediatamente per sciogliere tutti i nodi che impediscono alla macchina amministrativa di funzionare nel migliore dei modi, così da fornire risposte celeri ed efficaci ai cittadini e alle imprese».