La termocamera è un dispositivo molto utile che consente a tecnici e addetti alla manutenzione di operare delle verifiche molto importanti in maniera semplice e veloce. Il suo funzionamento consente infatti di rilevare le fonti di energia, tramite una lettura visiva degli ambienti che va a intercettare l'eventuale presenza di infrarossi prodotti dal calore. In questo modo, ad esempio, se vi sono delle dispersioni di corrente possono essere immediatamente individuate, così da consentirne subito la riparazione.

Ma non solo! È uno strumento fondamentale anche per garantire la sicurezza in determinati contesti. Il 16 Settembre del 2021, ad esempio, scoppiò un incendio su una nave al porto di Catania e i vigili del fuoco intervenirono muniti di termocamere proprio per verificare che la temperatura si fosse abbassata al di sotto della soglia di infiammabilità. Allo stesso modo le termocamere possono essere utilizzate negli incendi, così frequenti in Sicilia così come in altre regioni del sud Italia, per verificare che non ci siano persone rimaste intrappolate.

Ma torniamo ad analizzarne un uso tecnico. Come è facile intuire, grazie a questo strumento è quindi possibile mantenere un perfetto stato di manutenzione e anche intervenire con maggiore prontezza in caso di avarie. Così facendo è anche possibile ridurre i danni provocati da eventuali guasti che possono essere individuati e risolti sul nascere. Le termocamere funzionano quindi senza contatto e questo rende possibile anche la rilevazione in ambienti altrimenti difficili da raggiungere.

Funzionamento e caratteristiche tecniche

Le migliori termocamere sono in grado di captare le fonti di calore presenti in un ambiente e di convertire i segnali emessi dalla loro presenza in un impulso elettronico, che a sua volta viene poi utilizzato dal dispositivo per elaborare un'immagine, la quale viene poi mostrata su un display. In commercio vi sono diversi modelli con caratteristiche che possono differire tra un prodotto e un altro in funzione della qualità e dell'ambito di applicazione.

Alcuni vantaggi importanti che una termocamera permette di ottenere sono ad esempio:

- Misurazione degli sprechi di energia termica

- Individuazione di guasti o dispersioni.

- Salvaguardia delle apparecchiature.

- Possibilità di evitare riparazioni costose.

- Semplicità di utilizzo.

Le migliori termocamere presentano sempre un design ergonomico che ne facilità l'utilizzo e una elevata sensibilità termica che permette di ottenere delle rilevazioni accurate. Il loro funzionamento è molto simile a quello di una macchina fotografica, in quanto si basa sulla tecnologia "inquadra e scatta". Grazie a questa speciale tecnologia, un addetto alla manutenzione può facilmente vedere in tempo reale la presenza di eventuali campi di infrarossi, attraverso la lettura dei differenti colori indicanti dei range di temperatura.

Come leggere una termocamera

Sul display di una termocamera le aree più calde appaiono sempre in rosso e in giallo, mentre quelle più fredde sono solitamente associate ai colori viola, blu e azzurro. Questo sistema basato sulla ripartizione dei colori è particolarmente utile per i tecnici e gli addetti alla manutenzione per localizzare velocemente eventuali componenti che possono essersi surriscaldati o delle semplici dispersioni di corrente che possono poi sfociare in problemi ben più costosi.

La lettura di una termocamera e dei suoi colori di riferimento permette di misurare la radiazione infrarossa e di identificare le fonti di calore anche all'interno di ambienti che altrimenti risulterebbero molto complessi da esplorare e da valutare. Le migliori termocamere hanno inoltre uno display di buona qualità, facile da leggere e generalmente ad alta visibilità.

Questi dispositivi sono fondamentali per tecnici e addetti alla manutenzione perché permettono loro di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, prestando sempre attenzione a risolvere eventuali problematiche nel primo momento in cui si presentano. Sono strumenti di grande importanza in ambito edilizio, nel settore dell'antincendio e in generale in tutte le applicazioni di tipo industriale, dove i macchinari da mantenere in ottimo stato di manutenzione hanno generalmente un valore molto alto.