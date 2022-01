La ricetta del torrone alle mandorle

Il torrone è una specialità che trova molteplici version i , in base all’area geografica di interesse.

Il torrone è una specialità che trova molteplici versioni, in base all’area geografica di interesse.

Oggi vi porto alla scoperta di una ricetta tradizionale tipica, come quella del torrone alle mandorle. Rimboccatevi le maniche e concentratevi per preparare questa delizia, in memoria del folklore della festività Agatina.

Ingredienti:

• 500 g di mandorle

• 300 g di zucchero

• 1/2 cucchiaio di miele

• Un goccio d'acqua.

• Buccia di arancia (facoltativa)

Procedimento:

Sciogliere lo zucchero, con acqua e miele senza rimestare, appena sciolto e leggermente ambrato, aggiungere le mandorle, intere o tritate grossolanamente. Continuare la cottura, prelevare una mandorla, tagliarla al centro, per controllare la cottura (dovrà essere leggermente tostata). Rovesciare il composto su un piano di marmo unto d'olio e lavorare velocemente con una spatola o per semplificare tale operazione, rovesciare su carta forno, coprire con un altro foglio e appiattire con il mattarello.

Ricordate di farlo raffreddare per bene prima di gustarlo.