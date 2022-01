Le perquisizioni hanno interessato 28 villette, 13 camper e 19 autovetture . Nascoste nella fitta vegetazione dei campi adiacenti agli immobili, i Carabinieri hanno rinvenuto 2 pistole, vario munizionamento ed una bomba a mano, fatta brillare sul posto dagli artificieri . Sulle armi sono in corso gli accertamenti per stabilire se sono state impiegate in in eventi criminosi.

I carabinieri, in collaborazione con il personale dell’ufficio Tecnico comunale e la polizia municipale di Noto, hanno verificato la documentazione edilizia di alcune villette, contestando a un soggetto abusi edilizi e sequestrandogli due cantieri all’interno dei quali erano in costruzione altrettante ville. Altri 5 soggetti sono stati denunciati alla Procura a per violazione dei sigilli avendo occupato villette già sequestrate mesi addietro.

