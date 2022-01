Fornivano documenti falsificati per fare ottenere, illegalmente, dei permessi di soggiorno. Questa l'accusa contestata a quattro persone arrestate dalla guardia di finanza di Agrigento per associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Altre quattro sono indagate. Nell'ambito dell'operazione Illegal stay sono stati condotti in carcere un ragioniere, titolare di uno studio professionale di consulenza contabile e fiscale e responsabile di alcuni noti patronati di Agrigento, accusato di essere il capo e il promotore dell'organizzazione, e due senegalesi. Un imprenditore è stato invece posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico.