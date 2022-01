Continua l' emergenza dovuta alla mancata distribuzione idrica nei territori dell'entroterra siciliano, quelli del Vallone nel Nisseno dopo che la situazione sembrava essere rientrata nei canoni nei giorni precedenti. A comunicarlo è stato il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania , che su Facebook ha informato tutta la cittadinanza di nuovi problemi relativi al funzionamento dell' acquedotto Fanaco che non permetteranno il regolare arrivo dell'acqua nelle varie abitazioni della cittadina per alcuni giorni. Contemporaneamente alla comunicazione dell'interruzione del servizio idrico, il primo cittadino ha reso noto che «saranno eseguiti due interventi di manutenzione elettrica alle linee Mt del potabilizzatore Fanaco».

Continua l'emergenza dovuta alla mancata distribuzione idrica nei territori dell'entroterra siciliano, quelli del Vallone nel Nisseno dopo che la situazione sembrava essere rientrata nei canoni nei giorni precedenti. A comunicarlo è stato il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, che su Facebook ha informato tutta la cittadinanza di nuovi problemi relativi al funzionamento dell'acquedotto Fanaco che non permetteranno il regolare arrivo dell'acqua nelle varie abitazioni della cittadina per alcuni giorni. Contemporaneamente alla comunicazione dell'interruzione del servizio idrico, il primo cittadino ha reso noto che «saranno eseguiti due interventi di manutenzione elettrica alle linee Mt del potabilizzatore Fanaco».

La problematica non riguarda solo il territorio di Mussomeli, ma anche quelli circostanti di Comitini, Campofranco, Milena, Cammarata, Acquaviva Platani e Montedoro. Tutti territori in cui i disservizi idrici non sono una novità. Qualche mese fa, infatti, sempre il sindaco di Mussomeli aveva informato una prima volta la popolazione circa la mancanza di distribuzione idrica a causa sempre di alcuni problemi dello stesso acquedotto, poi la situazione sembrava essere ritornata nei limiti, complice un intervento tempestivo di alcuni addetti di Caltaqua, l'ente preposto al controllo dell'acqua nei territori interessati. Soltanto pochi giorni dopo, però è arrivata la classica doccia fredda e la situazione sembra essere peggio di prima. Il sindaco Catania annuncia comunque una soluzione ormai prossima al problema.