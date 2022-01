La nave Ocean Viking , che batte bandiera norvegese ed è utilizzata per il salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, è stata posta a fermo amministrativo dalla guardia costiera, dopo un'ispezione in materia di norme di sicurezza e tutela ambientale effettuata nel porto di Trapani, dove si trova attraccata.

Dai controlli, effettuati dopo poco più di un anno dagli ultimi accertamenti, sono emerse irregolarità di natura tecnica che, secondo la guardia costiera, mettono a rischio la sicurezza degli equpaggi e delle persone salvate. Tra queste il malfunzionamento dell'alimentazione elettrica di bordo e la presenza di liquidi infiammabili stoccati in locali non idonei. Fino alla rettifica delle irregolarità la nave non potrà riprendere le attività di salvataggio.